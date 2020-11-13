Московские музеи приостановят работу до 15 января

Это необходимая мера в условиях коронавируса

Московские музеи и заповедники федерального подчинения приостановят работу с 16 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Об этом говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

В свою очередь в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина подтвердили "Интерфаксу", что выставочные залы будут закрыты для посетителей в этот период.

Кроме того, согласно новому приказу ведомства, максимальная заполняемость в театрах и концертных залах, подведомственных Минкультуры, теперь не может превышать 25% от количества мест в зале.

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