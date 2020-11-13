ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские музеи приостановят работу до 15 января

21:42
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Это необходимая мера в условиях коронавируса

Московские музеи и заповедники федерального подчинения приостановят работу с 16 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Об этом говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

В свою очередь в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина подтвердили "Интерфаксу", что выставочные залы будут закрыты для посетителей в этот период.

Кроме того, согласно новому приказу ведомства, максимальная заполняемость в театрах и концертных залах, подведомственных Минкультуры,  теперь не может превышать 25% от количества мест в зале.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Посетительницы рассматривают экспонаты
Посетительницы рассматривают экспонаты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.