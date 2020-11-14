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В России побит рекорд суточного прироста больных COVID-19

11:08
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Заполнены 80% коек в больницах

За сутки в России впервые зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом - 22 702. Это рекордный показатель с начала пандемии. До этого самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 13 ноября – 21 983 человека. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.
У коронавируса появился новый симптом

На этой неделе стало известно о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся в ближайшие месяцы. При этом она будет носить исключительно добровольный характер, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что у России есть потенциал для скачкообразного наращивания производства вакцины от коронавируса.  Мощности по изготовлению препарата будут наращиваться за счёт внутреннего потенциала фармацевтической промышленности.

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Сейчас в нашей стране производятся два препарата – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Производители заявляют о безопасности своих вакцин.

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