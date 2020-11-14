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Московские врачи вылечили 363 тысячи больных COVID-19

10:21
  • суббота
  • 14 ноября 2020

В столице действуют ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 423 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 363 347.
В Москве начали действовать новые ограничения из-за коронавируса

Врачи предупреждают, что самыми опасными разносчиками коронавируса могут быть люди, переболевшие COVID-19. Зачастую они отказываются носить средства индивидуальной защиты, отметил пульмонолог Александр Карабиненко.

Как утверждает врач, коронавирусная инфекция остаётся в верхних дыхательных путях даже после полного выздоровления. Медик напомнил, что все люди должны носить маски вне зависимости от того, переболели ли они коронавирусом или нет.

По данным на 13 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 880 551 пациенту, умерли с начала пандемии 32 443 человека. В Москве больных зарегистрировано 497 тысяч, в мире более 52 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,2 миллиона человек.

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