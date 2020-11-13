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Пожарный поезд подключился к тушению полыхающего завода в Петербурге

22:26
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Сложность возгорания приблизилась к максимальной

В Санкт-Петербурге уже несколько часов тушат пожар на Ленинградском электромеханическом заводе ("ЛЭМЗ"), который производит электросчетчики.
Причиной пожара в рязанском ТЦ стала запущенная в кубики ракета

Здание находится в Красносельском районе по адресу: Петергофское шоссе, 73. Площадь пожара увеличилась с 600 квадратных метров до 1200 квадратных метров в течение двух часов. Как сообщили в МЧС, в здании происходит горение двух очагов на третьем и четвертом этажах.

Ранг сложности пожара повышен до четвертого из пяти возможных, передает ТАСС. К ликвидации привлечены 102 пожарных и 31 единица техники, в том числе пожарный поезд.

По данным источника телеканала 78, рядом с пожаром находится "оснащенная баллоном компрессорная установка, которая при перегреве может взорваться".

Из горящего здания были эвакуированы четыре человека. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура Красносельского района начала проверку, в ходе которой будут выяснены причины пожара.

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