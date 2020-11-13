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"Чья бы корова мычала": Лукашенко грубо обратился к Зеленскому

23:02
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Белорусский лидер напомнил своему коллеге о падении рейтинга

Глава Белоруссии Александр Лукашенко грубо ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который ранее решил не называть его президентом.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет", - заявил Лукашенко в ходе интервью белорусским и иностранным журналистам, передает Telegram-канал "Пул Первого".

Рейтинг украинского президента упал с 70% до 22-30%, напомнил белорусский лидер.

"Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - заключил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в стране не произойдет транзит власти от него к преемникам. Глава государства подчеркнул, что уйдет с поста "когда надо".

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