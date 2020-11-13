Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

Ограничения снимаются для Эфиопии и Сейшел

Правительство России возобновило авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами. Как сообщает пресс-служба кабмина, решение принято на паритетной основе по итогам заседания оперативного штаба.

Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва - Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские острова по маршруту Москва - Виктория с периодичностью два раза в неделю.

Кроме этого, власти решили увеличить количество рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.

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