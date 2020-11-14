Умер Армен Джигарханян

Артисту было 85 лет

В ночь на 14 ноября ушёл из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга Артура Согомоняна.

Актёр театра и кино, режиссёр, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Он снялся более чем в 200 фильмах. Самые известные - "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя". Армен Джигарханян был одним из самых снимаемых актёров в СССР.

Первую свою роль в кино Джигарханян сыграл в 1960 году, это был фильм "Обвал", а известность ему принесла одна из лучших его киноролей - молодой учёный-физик Артём Манвелян из картины "Здравствуй, это я!".

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