Памяти Армена Джигарханяна

Артист ушёл из жизни в ночь на 14 ноября

Умер народный артист СССР, режиссёр и педагог Армен Джигарханян. Он был одним из самых снимаемых актёров в истории советского кино. В его активе – государственные награды России и Армении. Был награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, армянским Орденом Почёта, отмечен благодарностью президента России.

За свои работы в кино Армен Джигарханян был удостоен приза зрительских симпатий Международного кинофестиваля авторского кино в Белграде, специального приза жюри Всесоюзного кинофестиваля в Тбилиси, он - лауреат театральных премий "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот", кинопремии "Золотой орёл".

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