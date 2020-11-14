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Названа дата прощания с Арменом Джигарханяном

11:54
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Актёр ушёл из жизни утром 14 ноября

Неповторимый, разноплановый, великий... Не стало народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Его уникальный талант и необыкновенная харизма притягивали зрителей к экрану, а спектакли с его участием традиционно собирали полные залы. Каждую роль актёр не просто играл - проживал! А ещё с удовольствием делился секретами мастерства и четверть века руководил своим театром. Прощание с артистом состоится 17 ноября в Московском драматическом театре. Похоронят артиста рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище.
Умер Армен Джигарханян

Закончилась история большой любви большого человека. Армен Джигарханян всегда знал, в чём истинный смысл жизни. Это читалось в его глазах, в жестах, в каждой фразе, сказанной даже совершенно незнакомому человеку. Он всегда был очень добр, обаятелен, эксцентричен и честен. Кого бы ни играл - императора, учёного, шута. Даже палачи в его исполнении буквально завораживали.

Армен Джигарханян – рекордсмен по числу ролей. Так много никто и никогда не играл. Он буквально разрывался между кино и театром. И его единственного не ругали режиссёры. Просто ждали, когда придёт и сыграет. Точно, органично, гениально.

Его сердце остановилось 14 ноября в 6 часов утра. Об этом сообщили в Московском драматическом. Том самом театре, который он возглавлял четверть века. Который так сильно любил. И в котором всегда ждал встречи с друзьями и зрителями. Теперь мы будем ждать. Очередной встречи с великим актёром. Но только - на экране.

 Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
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