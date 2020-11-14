Россия спасла 200 беженцев из печально знаменитого лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии

Они жили в нечеловеческих условиях

В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", известного своими тяжёлыми условиями содержания. Он находится в подконтрольной США зоне Эт-Танф. По данным российского Центра по примирению, за прошедшие сутки его покинули больше 200 человек, половина из них - дети. Колонну встречали наши военные и врачи.

Движение колонны начинается ровно в полдень. 200 человек наконец получили возможность покинуть печально известный лагерь "Эр-Рукбан". Первым делом машины заезжают на площадку досмотра техники: безопасность превыше всего.

Потом людей осматривают российские военные врачи. Особое внимание - детям. Здесь их не менее половины от общего числа тех, кому удалось вырваться из многолетнего плена. Маленькие пациенты удивлены - люди в белых халатах для них словно пришельцы с другой планеты. Чем оборачивалось полное отсутствие медицинской помощи в "Эр-Рукбане", хорошо знают взрослые: в лагере нет ни врачей, ни лекарств, а смертность очень высокая, сообщает "ТВ Центр".

В ближайшие дни беженцы будут находиться в центре размещения недалеко от Дамаска. Кому-то надо восстановить документы, а кто-то уже сейчас готов отправиться в родные селения, которые наконец свободны. Но в любом случае внимание и поддержка для этих людей дорогого стоит.

Лагерь "Эр-Рукбан" находится на сирийско-иорданской границе. Неподалёку США разместили свою военную базу, на которой проводят подготовку боевиков так называемой умеренной оппозиции. Это соседство трудно назвать иначе, кроме как прикрытие своих политических целей мирными жителями, которые существуют там в нечеловеческих условиях.

На протяжении последних двух лет сирийские власти совместно с российским центром по примирению добиваются возвращения домой всех граждан Сирии и ликвидации лагеря, однако американская сторона препятствует этому процессу. Тем не менее, весной 2019 года из лагеря вышла первая группа беженцев. А теперь в результате усилий российско-сирийского координационного штаба домой смогут вернуться еще десятки семей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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