В Москве провели первые ночные рейды по ресторанам

Они не должны работать с 23:00 до 6:00

Ночью в Москве прошли масштабные рейды в ресторанах и барах. Проверки показали: большинство заведений соблюдают действующие ограничения. За наличием масок и перчаток в общественных местах следят по всей стране. Однако до сих пор находятся те, кто пренебрегает правилами безопасности.

Прошедшая ночь в центре Москвы для сотрудников административно-технической инспекции, столичного департамента торговли и полиции, несмотря на осеннюю свежесть, выдалась жаркой. Проверяли бары, клубы и рестораны, куда после трудовой недели устремились отдохнуть москвичи.

По указу мэра с 13 ноября кафе, бары и рестораны не должны принимать посетителей с 23 часов до 6 утра. Гости уходили неохотно. К новым коронавирусным ограничениям ещё не привыкли. Всего за ночь на улицах Рождественка, Лубянка, Кузнецкий мост, на Болотной набережной и Патриарших прудах проверили около 40 заведений.

По словам главного инспектора ОАТИ Антона Голубева, выявлены незначительные нарушения, но после разъяснительной беседы заведения закрылись, рассчитали клиентов.

Новые правила действуют до 15 января. Но это не значит, что кафе и рестораны вообще не могут работать в ночное время. Готовить еду, торговать ей навынос и с помощью курьеров можно по-прежнему в круглосуточном режиме. И даже новогодние корпоративы можно будет отметить, но с соблюдением всех требований, а застолье покинуть строго до 11-ти часов вечера, сообщает "ТВ Центр".

В Забайкальском крае - очередной антирекорд по заболевшим коронавирусом. Плюс 261 человек за сутки. Для региона цифра серьёзная. Поэтому рейды на транспорте не прекращаются, ведь здесь самое большое скопление людей. За последние две недели только в Чите проверили почти 600 автобусов.

Не прекращают свою работу и сотрудники МЧС. Ежедневно дезинфицируют социально значимые объекты. Во Владикавказе к прибытию ретро-поезда "Победа" специальными растворами обработали здание железнодорожного вокзала и территорию вокруг, чтобы обезопасить участников мероприятия.

Передвижной музей, посвященный Великой Отечественной войне, начал свой путь с Белорусского вокзала в Москве и уже объехал несколько городов. Из-за эпидемии коронавируса посетителей на экспозицию будут запускать в ограниченном режиме.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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