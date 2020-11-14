В США побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Но Дональд Трамп не намерен вводить жёсткие ограничения

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 53 миллиона человек. Новый рекорд установлен в США: за минувшие сутки там выявлено почти 200 тысяч инфицированных. Несмотря на небывалый размах пандемии, Дональд Трамп сообщил, что его администрация по-прежнему не намерена вводить серьёзных ограничений для граждан и бизнеса.

По словам президента, в борьбе с COVID-19 должна помочь вакцина, появление которой ожидается в декабре. Тем не менее, власти штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон уже попросили жителей воздержаться от поездок, сообщает "ТВ Центр".

Количество инфицированных продолжает расти и в Европе. Очередной рекорд зафиксирован в Италии - за сутки там выявлено более сорока тысяч носителей вируса. Уже семь регионов страны объявлены так называемыми красными зонами.

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