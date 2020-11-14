В Нагорном Карабахе появились российские боевые вертолёты (видео)

Они сопровождают колонны миротворцев

В Нагорном Карабахе эскадрилья вертолётов ВКС России приступила к выполнению задач по контролю и наблюдению за режимом прекращения огня. Всего в миротворческой операции задействовано восемь боевых машин.

Помимо мониторинга и разведки с воздуха, экипажи штурмовых МИ-24 и многоцелевых МИ-8, сопровождают и прикрывают автоколонны 15-ой мотострелковой бригады и военной полиции. Эти подразделения выполняют аналогичные задачи в отведенных им зонах ответственности.

В Сети появились кадры первой совместной операции российских миротворцев. На марше - военная техника, которая направляется из аэропорта Эребуни в Степанакерт.

Кроме того, пилоты будут доставлять в места расположения контингента в отдаленных районах, на посты и наблюдательные пункты продукты, необходимое имущество и горючее. Напомним, российские миротворцы располагаются по всему периметру линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил, а также вдоль Лачинского коридора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"