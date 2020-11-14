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В Петербурге 10 часов тушили пожар на электромеханическом заводе

10:59
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Пострадавших нет

В Санкт-Петербурге больше десяти часов тушили крупный пожар в производственном корпусе на территории электромеханического завода. Накануне, 13 ноября там загорелся мебельный цех.
Пожарный поезд подключился к тушению полыхающего завода в Петербурге

Огонь охватил третий и четвёртый этажи на площади свыше тысячи квадратных метров. Из пылающего здания спасатели эвакуировали четырёх сотрудников. В какой-то момент возникла угроза взрыва ёмкостей с жидким кислородом, сообщает "ТВ Центр".

К тушению привлекли больше ста человек, 30 единиц спецтехники и даже пожарный поезд. Только к утру возгорание удалось ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших нет. По факту пожара прокуратура начала проверку.

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