В правительстве оценили законопроект о развитии территорий

Свой прогноз сделал вице-премьер Хуснуллин

Закон о комплексном развитии территорий станет одним из самых полезных и важных для жилищного строительства. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Документ уже внесён в Госдуму и готовится к рассмотрению в первом чтении, сообщает "ТВ Центр".

Законопроект предлагает единый механизм обновления жилого фонда и инфраструктуры. Строительство будет идти на территориях, где ветхие дома составляют не менее половины всего фонда. Согласие на переезд должны дать две трети жителей. Это, по словам Хуснуллина, позволит ускорить расселение аварийного и ветхого жилья и обновлять целые районы, не прибегая к точечной застройке.

Действующие сейчас законы сделать этого не позволяют и, как следствие - делают невозможным создание комфортной городской среды. "Закон позволяет проблему с территорией решить. Даже если есть нежилые дома, они тоже попадают в эту территорию, им будет выплачена рыночная стоимость и люди ничего не потеряют. В конечном итоге от программы выиграют как жители самой территории, так и прилегающей, потому что будет благоустроенная территория", - сказал вице-премьер.

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