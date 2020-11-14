Илон Маск сообщил о неудачном испытании ракеты для полёта на Марс

Специалисты потеряли контроль над гидравлической системой
Неудачей завершились третьи испытания двигателей прототипа новой американской ракеты Starship компании SpaceX. Они прошли на космодроме в штате Техас.
Вскоре после зажигания специалисты потеряли контроль над гидравлической системой. Процесс пришлось остановить. Как сообщил глава компании Илон Маск, вероятнее всего, один из двигателей не выдержал и начал плавиться.
Работы над ракетой-носителем идут с 2012 года. Именно её США планируют запустить на Марс: в 2022 году с грузом; а ещё через два года - в пилотируемый полёт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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