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Илон Маск сообщил о неудачном испытании ракеты для полёта на Марс

13:46
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Специалисты потеряли контроль над гидравлической системой

Неудачей завершились третьи испытания двигателей прототипа новой американской ракеты Starship компании SpaceX. Они прошли на космодроме в штате Техас.
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Вскоре после зажигания специалисты потеряли контроль над гидравлической системой. Процесс пришлось остановить. Как сообщил глава компании Илон Маск, вероятнее всего, один из двигателей не выдержал и начал плавиться.

Работы над ракетой-носителем идут с 2012 года. Именно её США планируют запустить на Марс: в 2022 году с грузом; а ещё через два года - в пилотируемый полёт.

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