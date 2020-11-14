Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило полмиллиона

Мест в больницах хватает

Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 500 тысяч человек. За последние сутки в столице зарегистрировано 6 427 инфицированных. Их общее число - 503 943.

В России за сутки впервые зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом - 22 702. Это рекордный показатель с начала пандемии. Умерло более 32 тысяч заболевших.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 1 903 253 заражённых коронавирусом. Россия находится на пятом месте в мире по числу выявленных больных, уступая США, Индии, Бразилии и Франции. Всего в мире выявлено более 53 миллионов человек с новой коронавирусной инфекцией, умерли более 1,3 миллиона.

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