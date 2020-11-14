Собянин назвал Джигарханяна эпохой в истории театра и кино

Артиста не стало 14 ноября

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна и коллективу его театра. На своей странице в соцсети мэр Москвы назвал артиста эпохой в истории отечественного театра и кино, сообщает "ТВ Центр".

Светлая память о великом актёре навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников, которые любят его за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние, написал мэр.

Народный артист СССР, режиссёр и педагог Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Он был одним из самых снимаемых актёров в истории советского кино. В его активе – государственные награды России и Армении.

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