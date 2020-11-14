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Путин наградил лётчиков сбитого в Армении вертолёта

14:20
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Погибли двое российских военных

Владимир Путин наградил Орденами Мужества за отвагу и самоотверженность лётчиков вертолёта Ми-24, сбитого в Армении. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
В Армении сбили российский вертолет

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно) и старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно).

Российский вертолёт был сбит азербайджанскими военными над территорией Армении 9 ноября за несколько часов до подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.  Он сопровождал военную колонну в тёмное время суток. Погибли два члена экипажа, один военный получил ранения.

Баку официально признал, что случайно сбил вертолёт, принёс извинения и выразил готовность выплатить России компенсацию. Москва приняла извинения азербайджанской стороны и начала собственное расследование случившегося.

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