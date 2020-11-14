Наталья Сергунина рассказала, как город поддерживает добрые проекты

Продолжается сотрудничество "Активного гражданина" и поискового отряда "Лиза Алерт"

Проект "Активный гражданин" помогает искать пропавших людей в Москве. С 2014 года его пользователям было разослано более 300 ориентировок о пропавших людях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

Она напомнила, что в "Активном гражданине" зарегистрированы более четырёх с половиной миллионов. Те из них, кто живёт или работает в зоне поиска пропавшего человека, получают информацию о нём. Это расширяет возможности волонтёров, которые задействованы в поиске.

Московский городской проект сотрудничает с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" вот уже шесть лет. Благодаря совместной работе удалось найти или спасти более двух тысяч пропавших.

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