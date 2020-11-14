Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 53 миллиона человек

Пандемия набирает обороты

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 53 миллиона. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который анализирует информацию о пандемии.

По данным университета, от осложнений болезни в мире умерли 1,3 миллиона человек, выздоровели 34,2 миллиона заразившихся. На первом месте по числу больных находятся США, там с начала пандемии зарегистрировано более 10,6 миллиона заразившихся.

Далее следует Индия с 8,7 миллиона выявленными случаями заражения и Бразилия, где заразились 5,7 миллиона человек. Россия занимает пятое место – 1,8 миллиона случай заражения, выздоровели 1 406 903 человека, умерли 32 443.

За минувшие сутки в России впервые зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом - 22 702. Это рекордный показатель с начала пандемии.

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