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Российская военная полиция прибыла в Нагорный Карабах

15:28
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Начинается патрулирование

Российская военная полиция приступила к патрулированию в Нагорном Карабахе. В Минобороны сообщили: подразделения несут службу в северной и южной оперативных зонах.
В Нагорном Карабахе появились российские боевые вертолёты (видео)

Российские миротворцы выставили 12 постов вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре. Ещё несколько постов обустроят, как только саперы завершат инженерную разведку мест дислокации.

Контингент усилен эскадрильей боевых вертолетов. Экипажи Ми- 24 и Ми-8, сопровождают и прикрывают военные колонны и одновременно ведут мониторинг ситуации с воздуха. Также налажена связь и взаимодействие с генштабами Армении и Азербайджана, сообщает "ТВ Центр".

После ввода российских миротворцев в Карабах режим прекращения огня соблюдается. Наши военные выступают посредниками и при выполнении других пунктов трёхсторонних соглашений. Как сообщил официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков, в соответствии с достигнутыми договоренностями, при содействии российских миротворцев, в районе населённого пункта Шуша начался процесс обмена телами погибших.

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