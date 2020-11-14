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Путин направил соболезнования родным Джигарханяна

15:22
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Народный артист СССР умер утром 14 ноября

Соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна и коллективу его театра выразил Владимир Путин. В своей телеграмме президент назвал его уход огромной утратой для отечественной культуры и миллионов людей в России и за рубежом.
Умер Армен Джигарханян

Глава государства отметил щедрый талант Армена Борисовича, душевное тепло и преданность профессии, назвав его по-настоящему народным артистом, сообщает "ТВ Центр".

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования и уверенность, что светлая память о великом актёре навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников, которые любят его за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние.

Прощание с Арменом Джигарханяном пройдёт 17 ноября. Об этом сообщили в Московском драматическом театре. Народный артист СССР ушёл из жизни утром 14 ноября, ему было 85 лет.

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