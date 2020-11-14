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Меладзе призвал звёзд шоу-бизнеса отказаться от съёмок в новогодних огоньках

16:36
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Тогда они останутся совсем без денег

Валерий Меладзе выступил с необычным предложением. Певец призвал артистов бойкотировать новогодние огоньки на телевидении. По его мнению, раз уж в стране отменяются концерты и корпоративы, то артистам не надо и сниматься в праздничных телепрограммах.
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Как написал Меладзе у себя в Instagram, до 15 января в Москве отменили спектакли, концерты и другие массовые мероприятия. Он отметил, что музыканты, техники, промоутеры сидят без работы и без зарплаты уже восемь месяцев из-за пандемии коронавируса.

По мнению певца, новогодние концерты являются всего лишь развлечением, а не мероприятиями первой необходимости, именно поэтому их решили отменить. Меладзе считает, что в связи с этим звёздам шоу-бизнеса нужно отказаться и от новогодних съёмок на телевидении.

Первым на призыв Меладзе отреагировал Юрий Лоза. В интервью РИА Новости он выразил уверенность в том, что бойкот, к которому призывает певец, абсолютно бесполезен. На место отказавшихся артистов обязательно придут другие, считает Лоза. Например, те, которых продюсеры новогодних огоньков обычно не приглашают на свои мероприятия.

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