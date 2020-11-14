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"Грустный клоун": Амаяк Акопян рассказал о своём нравственном камертоне

19:38
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Фокусник ведёт закрытый образ жизни

Популярного иллюзиониста Амаяка Акопяна не встретишь в звёздной тусовке. Он давно не появляется на телевидении и ведёт достаточно закрытый образ жизни.
Мать Амаяка Акопяна умерла в возрасте 88 лет

В марте этого года умерла мама Амаяка Арутюновича. С того времени он не может прийти в себя. "Это был мой моральный, нравственный камертон. Теперь его нет. Сейчас я очень грустный клоун и не снимаю с себя маску весельчака, потому что под ней совсем другое лицо, которое неинтересно публике", - рассказал иллюзионист в интервью "Собеседнику".

63-летний артист утверждает, что у него нет возможности выходить на сцену или преподавать – не хватает сил и здоровья.

Амаяк Акопян - советский и российский иллюзионист, актёр, артист цирка, телеведущий. Его отец Арутюн Акопян тоже был фокусником и передал свой талант сыну. Сын Амаяка – Филипп – сейчас живёт в США, он – учёный в области нейроэлектроники и проектирования чипов.

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