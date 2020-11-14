67-летняя Елена Степаненко заразилась коронавирусом

Она лечится дома

Елена Степаненко заразилась коронавирусом. Как говорят её друзья, 67-летняя артистка лечится дома. Она входит в группу риска, поэтому внимание к ней особое.

"Даст бог, выкарабкается", - приводит слова своего анонимного информатора "Экспресс-газета". Официальной информации от представителей Степаненко по поводу её здоровья нет.

Несколько дней назад бывший муж Степаненко Евгений Петросян выписался из больницы. У него было подозрение на коронавирус.

Коварной болезнью заразились уже многие звёзды шоу-бизнеса. Первыми, ещё весной, были Игорь Николаев, Лев Лещенко и Надежда Бабкина. Совсем недавно победили болезнь Ксения Собчак и Виктор Дробыш.

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