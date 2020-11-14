Цымбалюк-Романовская об уходе Джигарханяна: "Я попрощалась с ним три года назад"

Бывшая пассия актёра отреагировала на печальную новость

Виталина Цымбалюк-Романовская одной из первых отреагировала на новость об уходе из жизни Армена Джигарханяна. Какое-то время она была с ним близка, но сейчас уже всё в прошлом.

"От нас ушла целая эпоха, человек-легенда, хочу, чтобы Армена Борисовича запомнили таким, каким он был в самом расцвете сил. Я не имела к нему доступа три года, и тогда я уже с ним попрощалась. Я всего лишь хочу, чтобы люди сохранили о нём добрую память", - сказала Виталина изданию "СтарХит".

Кстати, именно с ней связывали резкое ухудшение самочувствия актёра. Скандалы, которые стали достоянием общественности, благодаря многочисленным телешоу, не могли не отразиться на здоровье Джигарханяна. После расставания с ним Виталину стали обвинять в том, что она чуть не довела его до могилы и в том, что якобы она была с ним только из-за денег и квартиры.

Армен Джигарханян почти 50 лет был счастлив в браке с Татьяной Власовой, но несколько лет назад встретился с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ради неё артист даже ушёл из семьи, но вскоре они расстались. После этого Джигарханян перенёс инфаркт, а затем впал в кому. Врачи чудом спасли народного артиста. 14 ноября он ушёл из жизни. Армену Джигарханяну было 85 лет.

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