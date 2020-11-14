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Путин рассказал о большом интересе в мире к российским вакцинам от коронавируса

18:34
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Также пользуются популярностью тесты на COVID-19

Разработанные в России вакцины от коронавируса пользуются популярностью в мире. Десятки стран выразили желание наладить кооперацию по их поставкам и совместному производству. Об этом сообщил, выступая по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, президент Владимир Путин.
Российская вакцина "Спутник V" выйдет на мировой рынок в январе

Глава государства убеждён, что свободный доступ к вакцинации от коронавируса должны иметь граждане всех государств. Он напомнил, что в России были зарегистрированы две вакцины, сейчас на подходе третья.

Первой страной, где начались испытания российской вакцины, стала Белоруссия. Россия также поставила партию вакцины в Венесуэлу. Есть договорённости о поставках 25 миллионов доз препарата в Египет и Непал.

Владимир Путин сообщил участникам форума, что Россия также поставила свыше миллиона тестов на COVID-19 в 40 стран мира. Наша страна и дальше будет осуществлять поставки, в том числе на безвозмездной основе.

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