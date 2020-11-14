Россия предложила странам АТР проекты по созданию умных городов

Об этом заявил президент Владимир Путин

Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона свои наработки по цифровизации экономики и созданию умных городов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Восточноазиатском саммите. Поделиться есть чем - по словам президента, наша страна занимает седьмое место в мире по вовлеченности людей в цифровую экономику, большое количество услуг переведено в онлайн-формат.

Однако немало проблем, требующих кооперации, остаётся в реальном секторе. Из-за пандемии коронавируса упал товарооборот, и сейчас важной задачей является укрепление деловых и хозяйственных связей, сообщает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что атмосфера конструктивного сотрудничества должна быть и в вопросах обеспечения стабильности в регионе. Это касается и военно-технической области, где риски угрозы существенно возросли после прекращения действия ДРМСД по инициативе США.

"Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнёры", - напомнил глава государства.

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