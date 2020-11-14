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Экс-главу СНБ Армении задержали за подготовку к убийству Пашиняна

17:26
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Ему инкриминируют ещё две статьи

Спецслужбы задержали в Ереване бывшего руководителя СНБ Армении Артура Ванецяна по подозрению в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ему также инкриминируют соучастие в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия, и подготовку узурпации власти. Об этом у себя в соцсетях написала адвокат экс-главы СНБ Лусине Саакян.
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Известно, что Ванецян активно участвовал в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра страны. Митинги начались после подписания Пашиняном совместного с Россией и Азербайджаном соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция сочла его предательским. 

Договорённости вступили в силу 10 ноября. На линии соприкосновения сторон уже развёрнуты российские миротворцы, работает военная полиция.

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