Дмитрий Хрусталёв попал в реанимацию

По некоторым данным, у него коронавирус

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв госпитализирован в одну из больниц Сестрорецка Ленинградской области. По некоторым данным, у него выявлен коронавирус. 41-летний шоумен находится в реанимации, пишет издание 78.ru.

Не исключено, что Хрусталёв поехал на выходные отдохнуть к себе на родину. Накануне, 13 ноября он вместе с Иваном Ургантом вёл программу "Вечерний Ургант". Судя по его состоянию, он был здоров. Также известно, что все сотрудники телешоу регулярно проходят тестирование на коронавирус.

Хрусталёв стал известен благодаря участию в КВН. Он был капитаном команды "Сборная Санкт-Петербурга". После ухода из КВН работал в Comedy Club и Comedy Woman. В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант".

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