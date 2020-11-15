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В России за сутки выявлено более 22 тысяч больных коронавирусом

11:08
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Общее число инфицированных приближается к двум миллионам

За сутки в России зафиксировано 22 572 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 1 925 825 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 6 271 больной, всего в столице 510 214 инфицированных. 
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Самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 14 ноября – 22 396 человек. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.

Российские учёные продолжают активную работу над созданием вакцин от коронавируса. Два препарата уже применяются, третий вот-вот станет доступен для массовых исследований. Накануне президент Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском форуме, сообщил его участникам, что разработанные в России вакцины пользуются большой популярностью в мире. Десятки стран выразили желание наладить кооперацию по их поставкам и совместному производству.

Первой страной, где начались испытания российской вакцины, стала Белоруссия. Россия также поставила партию вакцины в Венесуэлу. Есть договорённости о поставках препарата в Египет и Непал.

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