Московские врачи вылечили ещё 4266 больных COVID-19

Работают дополнительные госпитали

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4266 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 367613.

Напомним, что в Москве действуют ограничения в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. В частности, в городе введён обязательный масочный режим в общественных местах, по ночам не работают рестораны и клубы, ограничено количество мест в театрах и кинотеатрах, запрещено проведение выставок и других массовых мероприятий.

По данным на 14 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 903 253 пациентам, умерли с начала пандемии 32 834 человека. В Москве больных зарегистрировано 503 тысячи, в мире более 53 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,3 миллиона человек.

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