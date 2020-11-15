Число заболевших COVID-19 в мире увеличилось до 54 миллионов

Наблюдается резкий рост

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 54 миллиона, скончались от осложнений болезни более 1,3 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю впервые превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 10,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 245 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся приближается к 9 миллионам, третью строчку занимает Бразилия с более чем 5,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, там заболели почти два миллиона человек. Россия – пятая с 1,9 миллиона инфицированных.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (24 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 16 человек, в Вануату зафиксирован один заболевший.

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