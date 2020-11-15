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Число заболевших COVID-19 в мире увеличилось до 54 миллионов

13:42
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Наблюдается резкий рост

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 54 миллиона, скончались от осложнений болезни более 1,3 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю впервые превысил четыре миллиона.
В США побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 10,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 245 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся приближается к 9 миллионам, третью строчку занимает Бразилия с более чем 5,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, там заболели почти два миллиона человек. Россия – пятая с 1,9 миллиона инфицированных.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (24 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 16 человек, в Вануату зафиксирован один заболевший.

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