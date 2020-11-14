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Ургант прокомментировал срочную госпитализацию Хрусталёва

19:16
  • суббота
  • 14 ноября 2020

Телеведущий находится в реанимации

Шоумен Иван Ургант подтвердил в интервью ТАСС госпитализацию своего соведущего Дмитрия Хрусталёва. "Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз", - сказал Ургант.
Дмитрий Хрусталёв попал в реанимацию

Ранее СМИ сообщили о госпитализации телеведущего в больницу под Санкт- Петербургом. По некоторым данным, у Хрусталёва выявлен коронавирус. 41-летний шоумен находится в реанимации, у него сильная интоксикация. Врачи ввели его в искусственную кому.

Вероятно, что Хрусталёв отдыхал на выходных у себя на родине. 13 ноября он вместе с Иваном Ургантом вёл программу "Вечерний Ургант" и был абсолютно здоров.

Дмитрий Хрусталёв стал известен благодаря участию в КВН. Он был капитаном команды "Сборная Санкт-Петербурга". После ухода из КВН работал в Comedy Club и Comedy Woman. В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант".

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