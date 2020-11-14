Переболевших коронавирусом предупредили о серьёзных последствиях

Врачи перечислили возможные осложнения

Чем больше людей в мире переболели коронавирусом, тем больше врачи узнают о последствиях этой новой инфекции. В самом начале пандемии учёные утверждали, что после перенесённой болезни человек возвращается к нормальной жизни и его здоровье постепенно приходит в норму. Сейчас всё чаще звучат голоса о необратимых последствиях COVID-19.

У тех, кто переболел коронавирусом, могут возникать одышка, приступы удушья, отёки нижних конечностей, перебои в работе сердца. В целом болезнь даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему, рассказал президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

При проявлении любого из этих симптомов необходимо обратиться к врачу, публикует рекомендации Шляхто сайт Минздрава России. "Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжёлого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания", - говорится в сообщении.

Тем временем в России второй день подряд фиксируются суточные рекорды по числу инфицированных коронавирусом. 13 ноября заразились 21 983 человека, 14 ноября уже 22 702. Всего с начала пандемии в России были инфицированы 1 903 253 человека, умерли 32 834 заболевших.

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