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Коронавирус в России: военные разворачивают в регионах мобильные госпитали

11:56
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Граждан просят соблюдать санитарные правила

Больницы в России работают в усиленном режиме. Для помощи в лечении пациентов с коронавирусом в Хакасию прибыли специалисты Минобороны. Во всех регионах ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических норм. И пока одни борются с инфекцией, другие пренебрегают элементарными правилами безопасности.
В России за сутки выявлено более 22 тысяч больных коронавирусом

В регионе ограничено число участников массовых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях - не больше десяти человек. В Хакасии  уже несколько дней подряд выявляют больше 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больницы работают на пределе. В регион направили подразделение военных медиков, чтобы развернуть там мобильный госпиталь, сообщает "ТВ Центр".

Рейды по соблюдению масочного режима проводят регулярно и повсеместно. В Чите - масштабные проверки на транспорте. На Кубани - инспектируют бары и рестораны. В Москве находят нарушителей даже через соцсети. Один из тату-салонов столицы запустил рекламную акцию, пообещав, что предоставит свои услуги бесплатно. Желающих сделать татуировку оказалась так много, что очередь выстроилась на улице. Организаторы не смогли обеспечить эпидемиологическую безопасность. Теперь им придётся заплатить штраф.

Но тех, кто ответственно относится к своему здоровью и окружающих, всё же большинство. Это заметно и на улицах, и в общественном транспорте. Обороты набирает волонтёрское движение. В Иркутские спортсмены призывают всех присоединиться к акции "Оставайся донором". За несколько дней в акции приняли участие более ста человек.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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