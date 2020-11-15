Коронавирус в мире: локдауны и протесты

Пандемия не собирается замедляться

Количество заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 54 миллионам. ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений за сутки - более 650 тысяч. И почти половина из них приходится на Европу. Тотальный локдаун объявили в Австрии, а Германию захлестнула волна протестов. Темп распространения инфекции и не думает замедляться.

США - в числе печальных рекордсменов - там не только 200 тысяч инфицированных за сутки, но и смертность - максимальная с начала пандемии - 2 228 летальных исходов. В Калифорнии, Техасе, Орегоне, Вашингтоне граждан просят ограничить передвижения.

Немногим лучше и по другую сторону Атлантики. Локдаун объявила Австрия. С 17 ноября в стране - комендантский час. "Лайт- версия" самоизоляции, объявленная 3 ноября, не помогла остановить распространение вируса. Со вторника - австрийские школьники учатся онлайн, закрываются салоны красоты и частично магазины, сообщает "ТВ Центр".

Испания изменила условия въезда для иностранцев. Того, кто не предъявит отрицательный результат теста на коронавирус при прохождении границы, ждёт штраф в шесть тысяч евро. Королевство занимает шестое место в мире по числу инфицированных. Жесткий карантин там до мая. Карантинный режим и в Германии. И это вызывает недовольство. Во Франкфурте, чтобы охладить пыл протестующих против мер по борьбе с коронавирусом, полиции пришлось применить водомёты.

Участников акции протеста не останавливает даже тот факт, что только за последние сутки число заражённых в стране выросло на три с половиной тысячи человек. В Италии ещё два региона - Кампания и Тоскана - получили статус красной зоны. В ноябре территорию Италии разделили на три зоны - жёлтую, оранжевую и красную, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Общие меры - комендантский час с 10 вечера и до 5 утра, дистанционное обучение в школах, закрытие музеев, театров и кинозалов.

В Румынии в больнице для ковид-пациентов города Пьятра-Нямц в результате пожара погибли 10 человек, семеро - в критическом состоянии. Все пострадавшие находились в отделении анестезии и интенсивной терапии. Ожоги 40% поверхности тела получил дежурный врач, он пытался спасти больных из реанимации. По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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