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На митинге в поддержку Трампа зарезали человека

12:54
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

В толпе оказались противники президента

Дональд Трамп потребовал остановить ручной пересчёт голосов в Джорджии, которого так добивался в последние дни. Хозяин Белого дома уверен в том, что избирком продолжает попытки фальсификаций. Тем временем митинг в поддержку действующего президента в Вашингтоне закончился массовыми беспорядками. Мужчина ранен ножом в спину во время стычки между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена. Пострадали и двое сотрудников полиции.
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Люди пришли на акцию с оружием. В толпе замечены крепкие парни в бронежилетах под чёрным пиратским флагом. У кого-то с собой дубинки. Непонятно одно – как на митинге в поддержку президента оказались его противники.

"Мерзавцы из движения "Антифа" пустились наутёк" – лаконично комментирует президент сообщения о драках. Выборы закончились, но информационная война в самом разгаре. Дональд Трамп признаёт: именно в ней он терпит одно поражение за другим. Его враги – всё те же СМИ, что, не дожидаясь официальных результатов, поспешили объявить о победе Байдена, сообщает "ТВ Центр".

Пока на улицах столицы поют национальный гимн, в штате Джорджия вручную пересчитывают голоса. Суд согласился на требование Трампа. Однако он недоволен снова: считают, но неправильно – не сверяют подписи на бюллетенях и конвертах.

Эксперты предупреждают: на исход выборов любой пересчёт повлияет не сильно. Но Трамп намерен идти до конца. И вот глава государства появляется перед ликующей толпой на митинге в Вашингтоне – чтобы просто проехать мимо, помахав рукой из машины. Успокаивать нервы пока ещё действующий президент предпочитает за игрой в гольф в собственном клубе под Вашингтоном.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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