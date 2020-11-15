Россия продолжает перебрасывать в Карабах военных и технику

Прилетели ещё два самолёта

В Ереване рано утром 15 ноября приземлились ещё два российских самолета Ан-124 с миротворцами и бронетехникой. На борту – десять бронетранспортёров, средства материально-технического обеспечения и около 30 военнослужащих.

В ближайшее время подразделения будут переброшены в Горис и уже оттуда выдвинутся к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Между тем, в Степанакерт начинают возвращаться беженцы. Это стало возможным только после прекращения боевых действий в регионе. В столицу Карабаха прибыли первые девять автобусов, которые доставили домой около 250 жителей.

Российские военные сопровождали их в пути и обеспечивали безопасность движения через линию соприкосновения, сообщает "ТВ Центр".

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