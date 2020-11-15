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Зеленскому досталось за создание на Украине лагерей смерти для россяин

12:32
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Президента раскритиковали за неоднозначный законопроект

Очередной скандал разгорается на Украине. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила президента Зеленского в создании так называемых лагерей смерти. Виктор Медведчук жёстко раскритиковал  законопроект о военнопленных и интернированных лицах. Он уже зарегистрирован в Раде.
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Документ предлагает разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять россиян, в которых СБУ увидит угрозу национальной безопасности, и военнопленных, и определять порядок их содержания, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил Виктор Медведчук, законопроект является очередным проявлением политики террора, а создание и функционирование таких спецлагерей развяжет руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными.

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