Зеленскому досталось за создание на Украине лагерей смерти для россяин

Президента раскритиковали за неоднозначный законопроект

Очередной скандал разгорается на Украине. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила президента Зеленского в создании так называемых лагерей смерти. Виктор Медведчук жёстко раскритиковал законопроект о военнопленных и интернированных лицах. Он уже зарегистрирован в Раде.

Документ предлагает разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять россиян, в которых СБУ увидит угрозу национальной безопасности, и военнопленных, и определять порядок их содержания, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил Виктор Медведчук, законопроект является очередным проявлением политики террора, а создание и функционирование таких спецлагерей развяжет руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"