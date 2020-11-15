"Лидеры России" учатся социальному проектированию

Прошла встреча в клубе "Эльбрус"

Финалисты конкурса "Лидеры России" приняли участие в онлайн-встрече по социальному проектированию. Это стартовое событие для тех, кто хочет развивать собственные проекты в самых разных сферах общественной жизни.

Для них запущена специальная программа-акселератор, которая поможет в реализации задуманных идей. Участники смогут пройти обучение у высокопрофессиональных наставников и получить экспертную поддержку.

Встреча организована клубом "Эльбрус" - проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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