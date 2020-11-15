В Приморье завершается уборка сои

В этом году собрали хороший урожай

В Приморье завершают сезон уборки сои - одной из основных кормовых культур региона у которой, к тому же, большой экспортный потенциал. После обработки соевые бобы используют для приготовления масла, соуса и других продуктов. В этом году аграриям удалось увеличить объёмы урожая.

Сухая погода, когда ещё не наступили заморозки и не выпал снег - самая горячая пора у аграриев. На полях полным ходом идёт уборка. Комбайны гектар за гектаром срезают стебли сои, сообщает "ТВ Центр".

Александр Зражевский работает комбайнёром больше 40 лет. И знает все нюансы качественной уборки. Говорит, влажная земля не даёт идти машине на полной мощности. В день проходят до 100 гектаров. В этом году погода благосклонна к сельхоззаготовителям. Но часть урожая всё же потеряна из-за дождей. Тем не менее, специалистам удалось добиться лучших показателей по сравнению с прошлым сезоном.

Урожай сои проходит многократную обработку. Бобы просеивают, специальная машина отделяет даже целые зёрна от половинок, и как будто на специальном батуте откидывает очень лёгкие, а значит непригодные плоды.

Приморская соя - одна из основных кормовых и экспортных культур региона. Основные покупатели - азиатские страны. Эту культуру широко используют в пищевой промышленности. Делают растительное масло, молоко, мясо, сыр и те самые знаменитые соевые соусы.

На полях собрали уже 70% урожая сои - это около 280 тысяч тонн. В этом году приморские аграрии получили дополнительные субсидии из федерального бюджета - 370 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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