Во Внукове автомобиль с людьми упал в пруд

Водитель и пассажир спаслись

В московском посёлке Внуково легковой автомобиль рухнул с моста в пруд. В салоне, предположительно, находились два человека. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Сначала дно водоёма обследовали водолазы, затем транспортное средство извлекли из воды. По словам очевидцев, людей внутри не оказалось. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Согласно данным МВД, примерно в шесть утра автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду. Все обстоятельства ДТП выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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