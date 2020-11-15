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Во Внукове автомобиль с людьми упал в пруд

13:37
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Водитель и пассажир спаслись

В московском посёлке Внуково легковой автомобиль рухнул с моста в пруд. В салоне, предположительно, находились два человека. На место выехали сотрудники экстренных служб.
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Сначала дно водоёма обследовали водолазы, затем транспортное средство извлекли из воды. По словам очевидцев, людей внутри не оказалось. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Согласно данным МВД, примерно в шесть утра автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду. Все обстоятельства ДТП выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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