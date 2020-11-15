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В древний сирийский город вновь едут паломники

13:31
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Маалюля восстанавливается

Сирийская Маалюля вновь становится центром притяжения для паломников. В древнейшем городе, где хранится множество христианских святынь, идут восстановительные работы. Во время войны район серьёзно пострадал. Боевики совершали набеги, грабили храмы и продавали уникальные предметы.
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Город невозможно спутать ни с одним другим населённым пунктом в мире.  Здесь словно застыло время. Поклониться христианским святыням сюда сотни лет ехали паломники со всего мира. Помолиться и послушать язык Христа, на котором до сих пор говорят жители города, сообщает "ТВ Центр".

В переводе с арамейского Маалюля означает "высокое место". И правда, с этой господствующей высоты открываются прекрасные виды на сам город и все его достопримечательности. Особенностью Маалюли всегда была сезонная миграция. Летом, когда до войны было много туристов, здесь проживало пять тысяч человек, а зимой всегда одна тысяча. Но война сделала свое дело и сейчас здесь население всего 500-700 человек.

Во время войны боевики грабили святыни и продавать уникальные предметы культа иностранным коллекционерам, а на словах постоянно ратовали за чистоту своей веры. Сегодня Маалюля восстанавливается. Уже почти не осталось разрушенных зданий. Начали приезжать группы туристов и паломников.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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