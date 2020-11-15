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В Австрии из-за COVID-19 ввели повторный локдаун

11:42
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Он будет действовать до 6 декабря

Власти Австрии ввели повторный карантин из-за коронавируса. Он будет действовать с 17 ноября по 6 декабря. Система здравоохранения страны сейчас перегружена, поэтому власти решили перестраховаться.
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В стране будет действовать ограничение выхода населения на улицу в течение всего дня. В свободное время встречаться можно будет только с одним человеком или одной семьей из ближайшего окружения.

Во время локдауна не будут работать магазины, за исключением продуктовых супермаркетов, садовых рынков и зоомагазинов. Закроются салоны красоты, а школьники перейдут на дистанционное обучение.

В Австрии ежедневно фиксируется около 9 000 случаев заражения коронавирусом. По данным на 14 ноября, в стране заразились 198 291 человек, 1 746 больных умерли от осложнений болезни.

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