Москвичей предупредили о резком похолодании

Пора доставать зимнюю одежду

В Москву постепенно приходит холодный, зимний воздух. Пока что без снега, но до начала календарной зимы - ещё полмесяца.

Гидрометцентр сообщает, что первая по-настоящему холодная ночь будет с 15 на 16 ноября. Столбики термометров в Москве опустятся до минус трёх, а по области – до минус пяти градусов. Днём в понедельник, 16 ноября ожидается примерно такая же температура.

В середине недели будет по-зимнему холодно. Ночами станет подмораживать до минус семи-десяти градусов, днём температура будет с небольшими отрицательными значениями и лишь к концу недели потеплеет до нуля. Небольшие осадки ожидаются в понедельник и в среду. Это будут мокрый снег, дождь и дождь со снегом.

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