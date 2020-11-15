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Последние данные о здоровье впавшего в кому Хрусталёва

14:38
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

Шоумену стало плохо в такси

Телеведущего Дмитрия Хрусталёва вывели из комы и выписали из больницы в Сестрорецке. Сейчас, по информации, местных СМИ, он находится в посёлке Репино Ленинградской области у своей мамы.
Дмитрий Хрусталёв попал в реанимацию

Накануне, 14 ноября шоумену стало плохо в такси. Водитель быстро довёз его до ближайшей больницы. Сначала сообщалось, что у Хрусталёва обнаружили коронавирус, позже сообщили о сильной интоксикации организма.

Врачам пришлось ввести телезвезду в искусственную кому и поместить в реанимацию. Что в итоге стало причиной резко ухудшившегося состояния 41-летнего Хрусталёва не сообщается. Ещё 13 ноября он вместе с Иваном Ургантом вёл программу "Вечерний Ургант" и был абсолютно здоров.

Дмитрий Хрусталёв стал известен благодаря участию в КВН. Он был капитаном команды "Сборная Санкт-Петербурга". После ухода из КВН работал в Comedy Club и Comedy Woman. В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант".

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