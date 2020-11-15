На акции против Лукашенко в Минске есть пострадавшие

Милиция применяет спецсредства

На акциях протеста в Минске есть пострадавшие. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Осколком одной из гранат ранило женщину, у неё повреждена нога, сообщает ТАСС.

Акции протеста проходят в разных частях белорусской столицы. В районе метро "Пушкинская" были слышны взрывы, похожие на светошумовые гранаты. На месте – много милиции и военных. Они разгоняют несанкционированный митинг и выборочно задерживают его участников.

Силы правопорядка полностью перекрыли несколько центральных магистралей Минска. Милиция не даёт людям пройти на улицу Червякова, где 11 ноября во дворе дома был до смерти избит активист Роман Бондаренко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, победи действующий президент Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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