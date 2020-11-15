В России зафиксирован стремительный рост потребления лекарств

Люди занимаются самолечением

В России резко возросло потребление лекарств. За последнее время спрос на медикаменты вырос в 15 раз, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

После резкого взлёта спроса в аптеках по всей стране стали наблюдаться перебои с поставками. Мантуров отметил, что производители сейчас максимального нарастили мощности, и ситуация улучшается.

Не исключено, что такой высокий спрос на лекарства вызвала пандемия коронавируса. Люди стали впрок запасаться таблетками. К тому же многие граждане начали бесконтрольно принимать антибиотики в целях профилактики. Специалисты говорят, что этого нельзя делать ни в коем случае.

Напомним, что ранее глава правительства Михаил Мишустин продлил процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса до 1 января 2022 года. Сейчас граждане, лечащиеся на дому такими лекарствами, получают их бесплатно.

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